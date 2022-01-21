В 2021 году объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 16 791,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 105,3% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 95,1%, в обрабатывающей промышленности – 107,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 94,1% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 104,2%.