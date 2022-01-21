Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 января 2021 года выросло до почти 723 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 722 тыс. 939 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 715 тыс. 756 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписан 1791 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5899 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1836 человек, число смертей от COVID-19 – на 17.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 24 тыс. 629 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 439 тыс. 052 теста.