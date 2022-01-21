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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» ПРОВЕДЕТ 26-27 ЯНВАРЯ ЕЖЕГОДНУЮ ДИЛЕРСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
16:42 21.01.2022
26-27 января 2022 года в Гомеле состоится ежегодная дилерская конференция ОАО «Гомсельмаш», ОАО «ГЗЛиН» и АО «Брянсксельмаш».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш», в конференции примут участие представители более 140 дилерских центров со всех уголков России, Украины, Казахстана, Молдовы и Польши, а также финансовые партнеры компании.
Участники конференции посетят предприятие холдинга ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», сборочные цеха, музей трудовой славы ОАО «Гомсельмаш» и постоянно действующую выставку сельскохозяйственной техники, ознакомятся с представленными на ней экспонатами, историей их разработки и эффективности применения.
Наряду с выставочной экспозицией запланирована обширная и разносторонняя деловая программа. ОАО «Гомсельмаш» и представители дилерских центров обсудят наиболее актуальные вопросы, наметят перспективы развития и подведут итоги работы 2021 года.
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