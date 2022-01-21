ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД ВЫРОС НА 2,5%

16:14 21.01.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за 2021 год в текущих ценах составил 18 488,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 2,5% больше к уровню 2020 г.