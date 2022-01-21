Баллоны сжиженного газа на газонаполнительных станциях будут помечать метками радиочастотной индентификации (RFID- метками). Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

Согласно информации, пилотный проект по внедрению системы электронной маркировки реализован на Могилевской газонаполнительной станции.

Как проинформировал главный инженер РУП «Могилевоблгаз» Егор Изергин, Могилевская газонаполнительная станция осуществляет производство сжиженного газа в баллонах емкостью 50, 27, 12 и 5 литров. В 2021 году объем реализации сжиженного газа вырос на 10,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 699,7 тонн.

Проведенная модернизация позволила повысить эффективность работы предприятия, сократить производственные издержки, освоить новые технологии. В частности, здесь внедрена система автоматической идентификации и учета баллонов сжиженного газа на основе применения маркировки тары - низкочастотных RFID-меток.

"Это дало возможность усилить контроль за состоянием баллонов, обеспечить их оперативный учет и распределение. На каждый баллон создан электронный паспорт с внесенными характеристиками», - пояснил Егор Изергин.

К настоящему времени радиочастотные метки установлены на 80,5 тысячах газовых баллонов, что составляет 60% от их общего количества. Маркировку планируется завершить к концу первого полугодия текущего года. Это позволит обеспечить полную автоматизацию процесса наполнения баллонов и их доставки населению.

По словам министра энергетики Виктора Каранкевича, электронная маркировка дает возможность отслеживать весь маршрут передвижения баллонов сжиженного газа: от их производства до поставки потребителю.

"В текущем году данная технология будет внедряться и в других газонаполнительных станциях страны. Таким образом будет сформирована единая автоматизированная система, использование которой позволит повысить эффективность работы станций", - сказал он.