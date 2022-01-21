В 2021 году в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5122,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4 443,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,5% к уровню предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 337,8 тыс. тонн, молока – 1 945,3 тыс. тонн, яиц получено 567,2 млн штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1 391,7 тыс. тонн, рапса – 128 тыс. тонн, картофеля – 1 014,7 тыс. тонн, овощей – 424 тыс. тонн, сахарной свеклы – 905,2 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,2% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 97,7%, яиц – 84,1%, зерна – 96,1%, рапса – 96%, сахарной свеклы – 99,2%, картофеля – 7,5% и овощей – 6,1%.