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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ РАСШИРИЛА СЕТЬ БРОКЕРОВ В РОССИИ
14:12 21.01.2022
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) расширило сеть брокеров в России.
Как сообщает Telegram-канал БУТБ, компания "Алор Эссет Менеджмент" @alorbroker стала третьим брокером из РФ, аккредитовавшимся на бирже.
Компания имеет многолетний опыт оказания брокерских услуг на территории России и сотрудничает с такими крупными торговыми площадками, как Московская биржа и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.
При содействии нового брокера БУТБ рассчитывает обеспечить значительный прирост клиентов из России, а также расширить перечень белорусской продукции, реализуемой на российский рынок посредством биржевых торгов.
По итогам 2021 г. Российская Федерация сохранила за собой 1-е место как по сумме биржевого товарооборота с Беларусью, так и по числу компаний, аккредитованных на БУТБ.
80% экспортных продаж пришлись на сливочное масло, сухое молоко, продукцию переработки масличных культур и цемент.Кроме того, российские участники регулярно приобретали через биржу кожевенный полуфабрикат "вет-блю", металлолом, стройматериалы и продукты питания.
Отдельное событие - начало реализации в Россию кормовых добавок белорусского производства - L-лизин сульфата, пшеничного глютена и премиксов. Это новое перспективное направление, которому в 2022 г. будет уделяться приоритетное внимание.
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