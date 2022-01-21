ЭКОНОМИКА РБ

ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ ОБСУДЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В МИНСКЕ

13:27 21.01.2022 10 марта 2022 г. в Минске состоится XVIII Международная научно-практической конференции «Управление информационными ресурсами». Организатором мероприятия выступает Академия управления при президенте. Как сообщает Национальный правовой портал, дискуссии будут вестись по следующим секциям: проблемы цифровой трансформации; современные образовательные технологии подготовки управленческих кадров; обеспечение безопасности инфраструктуры информационных ресурсов; моделирование в экономике и управлении; информационные системы в экономике, управлении и социальной сфере. Зарегистрироваться для участия необходимо до 20 февраля. Проведение конференции запланировано в онлайн-режиме.