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ЭКОНОМИКА РБ
ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ ОБСУДЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В МИНСКЕ
13:27 21.01.2022
10 марта 2022 г. в Минске состоится XVIII Международная научно-практической конференции «Управление информационными ресурсами».
Организатором мероприятия выступает Академия управления при президенте.
Как сообщает Национальный правовой портал, дискуссии будут вестись по следующим секциям: проблемы цифровой трансформации; современные образовательные технологии подготовки управленческих кадров; обеспечение безопасности инфраструктуры информационных ресурсов; моделирование в экономике и управлении; информационные системы в экономике, управлении и социальной сфере.
Зарегистрироваться для участия необходимо до 20 февраля.
Проведение конференции запланировано в онлайн-режиме.
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