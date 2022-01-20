В Минской области розничный товарооборот в 2021 году составил 10 260,7 млн рублей, или 102,6% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95% розничного товарооборота области, в 2021 году составил 9 746,1 млн рублей, или 103,3% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

В 2021 году оптовый товарооборот составил 18 164,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,7% к уровню 2020 года.

Товарооборот общественного питания в 2021 году составил 352,4 млн рублей, или 111,2% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.