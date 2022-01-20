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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 2021 ГОД В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО СВЫШЕ 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ
12:41 21.01.2022
За 2021 год в консолидированный бюджет Брестской области поступило 1 922,9 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (41,7%), налога на прибыль (16,8%), акцизов (6,7%), налога на недвижимость (5,7%), налога при упрощенной системе налогообложения (4,6%).
От организаций государственного сектора экономики в бюджет поступило 1 087,6 млн рублей, или 56,6%.
На долю организаций негосударственного сектора экономики приходится 34,5%, или 664,1 млн рублей.
Вклад индивидуальных предпринимателей и физических лиц составил 92,1 млн рублей (4,8%) и 78,7 млн рублей (4,1%) соответственно.
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