За 2021 год в консолидированный бюджет Брестской области поступило 1 922,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (41,7%), налога на прибыль (16,8%), акцизов (6,7%), налога на недвижимость (5,7%), налога при упрощенной системе налогообложения (4,6%).

От организаций государственного сектора экономики в бюджет поступило 1 087,6 млн рублей, или 56,6%.

На долю организаций негосударственного сектора экономики приходится 34,5%, или 664,1 млн рублей.

Вклад индивидуальных предпринимателей и физических лиц составил 92,1 млн рублей (4,8%) и 78,7 млн рублей (4,1%) соответственно.