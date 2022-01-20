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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД УПАЛИ НА 3,3%
12:18 21.01.2022
В 2021 году организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 39,3 млн тонн грузов, или 96,7% к объему грузов, перевезенных в 2020 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 6 023,7 млн тонно-километров (100,5% к 2020 году).
Услугами пассажирского транспорта в 2021 году воспользовались 102,7 млн человек, что по сравнению с 2020 годом составляет 96,7%.
Пассажирооборот транспорта составил 1 226,8 млн пассажиро-километров, или 97,4% к уровню 2020 года.
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