За 2021 год Брестской таможней обеспечено поступление платежей в сумме свыше 1 млрд 55 млн рублей, что на 62% больше, чем в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, доля партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, время выпуска которых не превышает 10 минут, составила 95%, с учетом того, что прогнозное значение показателя на 2021 год – 87%. В автомате выпущено порядка 59% экспортных товаров.