|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЖИ БРЕСТСКОЙ ТАМОЖНИ В БЮДЖЕТ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 62%
12:13 21.01.2022
За 2021 год Брестской таможней обеспечено поступление платежей в сумме свыше 1 млрд 55 млн рублей, что на 62% больше, чем в 2020 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, доля партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, время выпуска которых не превышает 10 минут, составила 95%, с учетом того, что прогнозное значение показателя на 2021 год – 87%. В автомате выпущено порядка 59% экспортных товаров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2022
Курсы в банках
на 21.01.2022
Конвертация в банках
на 21.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте