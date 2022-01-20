В 2021 году объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 32 056,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 108,6% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 39,1%, в обрабатывающей промышленности – на 8,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 13,9%.

При этом производство в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений подросло на 1,8%.

Индекс промышленного производства за декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г. составил 106,4%, к ноябрю 2021 г. – 100,7%.