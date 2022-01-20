В ОАО "Беларуськалий" прошел инспекционный аудит на соответствие требованиям Австралийского законодательства в области биобезопасности поставок продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, были проверены промплощадки 1-4 рудоуправлений, лаборатории ОТК, участки службы эксплуатации УЖДП.

Сертификат 1-го, самого высокого уровня биобезопасности, в очередной раз подтверждает успешность системной работы Беларуськалия в этой области.