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ЭКОНОМИКА РБ


РОСТ ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛ 1,9%


10:54 21.01.2022

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за 2021 год в текущих ценах составил 32 128,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 1,9% по сравнению 2020 годом.
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