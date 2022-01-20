ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛ 1,9%

10:54 21.01.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за 2021 год в текущих ценах составил 32 128,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 1,9% по сравнению 2020 годом.