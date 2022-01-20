Повышать цены на товары первой необходимости можно только при условии роста доходов населения. Такой позиции придерживается Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ).

Как сообщается на сайте ФПБ, анализ профсоюзного мониторинга показывает, что увеличение стоимости продуктов питания порой опережает рост зарплат. Особую тревогу вызывает повышение цен на местные овощи, которые входят в ежедневный рацион белорусов. Так, за прошлый год на 23,2% поднялся ценник на бобовые, на 63% – на морковь, на 79,5% – на картофель, на свеклу – в 2,1 раза, на капусту – в 2,9 раза.

Очевидно, что за этими ценовыми скачками зарплатный рост не поспевает. А ведь еще дорожают транспортные, коммунальные услуги и другое. По данным Национального статистического комитета, реальная заработная плата за январь-ноябрь прошлого года к аналогичному периоду 2020 года увеличилась на 4,6% (номинальная – на 14,4%). Но здесь речь идет в целом о стране. Если же говорить о регионах, то рост номинальной начисленной среднемесячной зарплаты ниже среднего показателя сложился в Могилевской и Витебской областях – 13,9% и 13,7% соответственно. Кроме того, средняя зарплата в бюджетных организациях по отношению к зарплате по республике находится в пределах 80%.

«Для профсоюзов важно, чтобы и заработная плата, и цены были сопоставимы как во всей стране, так и в отдельно взятых регионах. Позиция национального профцентра в данном вопросе проста и справедлива: человек, независимо от места проживания, должен иметь возможность купить в магазине набор жизненно необходимых продуктов, вписавшись в доход семьи», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что цены на большинство отечественных овощей растут. ФПБ неоднократно настаивала на выработке механизмов, которые позволили бы урегулировать этот вопрос.

Чтобы сделать цены более стабильными и предсказуемыми, а также обеспечить наличие отечественной плодово-овощной продукции в магазинах, предлагалось обратить внимание на работу стабилизационных фондов. Одновременно с этим решением проблемы могли стать долгосрочные контракты между производителями и продавцами с фиксированной ценой. В ноябре 2021 года профсоюзы обратились с этими инициативами к социальным партнерам.

Судя по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, предложения были учтены. В региональных стабилизационных фондах разместили около 26 тыс. тонн картофеля (на 1,7 тыс. тонн больше, чем на начало декабря 2020-го), свыше 24 тыс. тонн других овощей (на 10 тыс. тонн больше), в том числе более 9 тыс. тонн капусты, 2,9 тыс. тонн свеклы, порядка 8 тыс. тонн моркови и свыше 4 тыс. тонн лука.

Результаты профсоюзного мониторинга подтверждают: этот запас закроет потребности населения в межсезонный период при условии его эффективного использования.

Однако если дефицита товара нет, то почему растут цены? Данные декабрьского мониторинга говорят о том, что в сравнении с ноябрем капуста подорожала на 24,3%, картофель – на 5,3%, огурцы – на 38,4%, помидоры – на 4,9%, свекла – на 8,3%.

При этом в регионах цены «скачут» по-разному. К примеру, если в Гродненской области стоимость огурцов поднялась на 29,5%, то в Гомельской – на 53,2%. В Минске свекла подорожала на 2,1%, в то время как в Витебской области – на 13,7%. Разнятся цены и на картофель: если в Минской и Могилевской областях они за месяц практически не изменились, то в столице взлетели на 27,6%. По-разному придется заплатить и за капусту: дороже всего – в Гомельской области (там стоимость поднялась на 26,8%), дешевле – на Минщине (прирост на 17,2%).

Еще одним серьезным шагом дополнительной поддержки населения стало заключение 12 января 2022 года соглашения между субъектами торговли и МАРТ. Теперь социально уязвимые категории населения – пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные – могут покупать продукты из перечня социально значимых с 10-процентной скидкой. К соглашению присоединились 16 крупных белорусских торговых сетей, но ожидается, что перечень субъектов будет расширяться.

На первый взгляд выгода очевидна, однако не отменит ли эта скидка привычные социальные акции в сетевых магазинах? Например, когда в определенные часы тем же пенсионерам и раньше можно было приобрести товары с выгодой. Причем из всего ассортимента, а не только из ограниченного перечня, который включает 29 позиций.

ФПБ отмечает важность соглашения между МАРТ и субъектами торговли, но вместе с тем настаивает на необходимости сохранения ценовой доступности продуктов питания не для отдельных категорий граждан, а для всего населения.

23 февраля 2021 года правительство приняло постановление № 100, предусматривающее жесткие меры госрегулирования цен на социально значимые товары первой необходимости. С 15 декабря 2021-го постановлением № 713 этот перечень сократили с 62 до 29 позиций. В нем остались хлеб, вермишель, овсяные хлопья, перловая крупа, говядина, свинина, куры, сыр, кефир, яйца, творог, сметана, молоко, некоторые фрукты и овощи. Тем не менее профсоюзы продолжают отслеживать изменение стоимости даже тех товаров, цены на которые более не регулирует государство.