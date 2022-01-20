ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ 21 ЯНВАРЯ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО И ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА


09:46 21.01.2022

В Комитете государственного контроля Минской области 21 января 2022 года пройдет «горячая линия» по вопросам соблюдения земельного и природоохранного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, с 10-00 до 13-00 граждане по телефону 8 (017) 352-64-59 могут сообщить (в том числе анонимно) информацию об имеющихся фактах бесхозяйственности, отсутствия порядка на земле, неэффективного использования земель и др.

Будет проанализировано каждое обращение, изложенным фактам дана объективная оценка.

Фото и видеоматериалы по тематике «горячей линии» можно направить в областной комитет госконтроля по электронной почте .
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2022
валюта курс
EUR 2.9232
USD 2.5734
RUB 3.3614
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9232 -0.0182
USD 2.5734 -0.0211
RUB 3.3614 -0.0177
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9110 2.9210
USD 2.5700 2.5750
RUB 3.3500 3.3640
подробнее

Конвертация в банках
на 21.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1350
EUR/RUB 86.6000 87.2000
USD/RUB 76.4000 76.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте