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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ 21 ЯНВАРЯ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО И ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
09:46 21.01.2022
В Комитете государственного контроля Минской области 21 января 2022 года пройдет «горячая линия» по вопросам соблюдения земельного и природоохранного законодательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, с 10-00 до 13-00 граждане по телефону 8 (017) 352-64-59 могут сообщить (в том числе анонимно) информацию об имеющихся фактах бесхозяйственности, отсутствия порядка на земле, неэффективного использования земель и др.
Будет проанализировано каждое обращение, изложенным фактам дана объективная оценка.
Фото и видеоматериалы по тематике «горячей линии» можно направить в областной комитет госконтроля по электронной почте .
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