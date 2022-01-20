В Комитете государственного контроля Минской области 21 января 2022 года пройдет «горячая линия» по вопросам соблюдения земельного и природоохранного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, с 10-00 до 13-00 граждане по телефону 8 (017) 352-64-59 могут сообщить (в том числе анонимно) информацию об имеющихся фактах бесхозяйственности, отсутствия порядка на земле, неэффективного использования земель и др.

Будет проанализировано каждое обращение, изложенным фактам дана объективная оценка.

Фото и видеоматериалы по тематике «горячей линии» можно направить в областной комитет госконтроля по электронной почте .