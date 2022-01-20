ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД СНИЗИЛОСЬ НА 3,9%


09:21 21.01.2022

В 2021 году в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 520,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,1% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5 578,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 525,4 тыс. тонн, молока – 2 020,4 тыс. тонн, яиц – 1 250,7 млн штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1 899,2 тыс. тонн, картофеля – 1 117,6 тыс. тонн, овощей – 421,6 тыс. тонн, сахарной свеклы – 1 272,8 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,3% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,3%, яиц – 89,2%, зерна – 95,1%, картофеля – 14,2% и овощей – 12,8%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2022
валюта курс
EUR 2.9232
USD 2.5734
RUB 3.3614
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9232 -0.0182
USD 2.5734 -0.0211
RUB 3.3614 -0.0177
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9110 2.9210
USD 2.5700 2.5750
RUB 3.3500 3.3640
подробнее

Конвертация в банках
на 21.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1350
EUR/RUB 86.6000 87.2000
USD/RUB 76.4000 76.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте