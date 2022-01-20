В 2021 году в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 520,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,1% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5 578,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 525,4 тыс. тонн, молока – 2 020,4 тыс. тонн, яиц – 1 250,7 млн штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1 899,2 тыс. тонн, картофеля – 1 117,6 тыс. тонн, овощей – 421,6 тыс. тонн, сахарной свеклы – 1 272,8 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,3% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,3%, яиц – 89,2%, зерна – 95,1%, картофеля – 14,2% и овощей – 12,8%.