В Минске розничный товарооборот в 2021 году составил 18 289,8 млн рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,8% розничного товарооборота города Минска, в 2021 году составил 17 514 млн рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

В 2021 году оптовый товарооборот составил 85 958 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,4% к уровню 2020 года.

Товарооборот общественного питания в 2021 году составил 1 507,8 млн рублей, или 116,6% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.