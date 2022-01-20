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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ЗА 2021 ГОД ПОДРОС ВСЕГО ЛИШЬ НА 0,5%
18:04 20.01.2022
В Минске розничный товарооборот в 2021 году составил 18 289,8 млн рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,8% розничного товарооборота города Минска, в 2021 году составил 17 514 млн рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к предыдущему году.
В 2021 году оптовый товарооборот составил 85 958 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,4% к уровню 2020 года.
Товарооборот общественного питания в 2021 году составил 1 507,8 млн рублей, или 116,6% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.
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