|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРТИИ ТОВАРА НА 670 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:32 20.01.2022
Через белорусско-литовскую границу на территорию Евразийского экономического союза пытались незаконно ввезти дорогостоящую партию товара. Нарушение выявлено гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Котловка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской таможне, согласно представленным документам, в транспортном средстве из Эстонии перевозились стеклоблоки. При проверке установлено, что вместо заявленного стройматериала в грузовом отсеке находится более 260 позиций такого товара, как новая одежда различных наименований, посуда, принадлежности к токарным и сверлильным станкам и др. Общая стоимость незаконно перемещаемого товара, за который подлежало уплате таможенных платежей почти 30 тыс. рублей, составила порядка 670 тыс. рублей.
По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии со ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до тридцати процентов от стоимости предмета административного правонарушения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2022
Курсы в банках
на 20.01.2022
Конвертация в банках
на 20.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте