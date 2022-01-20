Через белорусско-литовскую границу на территорию Евразийского экономического союза пытались незаконно ввезти дорогостоящую партию товара. Нарушение выявлено гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Котловка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской таможне, согласно представленным документам, в транспортном средстве из Эстонии перевозились стеклоблоки. При проверке установлено, что вместо заявленного стройматериала в грузовом отсеке находится более 260 позиций такого товара, как новая одежда различных наименований, посуда, принадлежности к токарным и сверлильным станкам и др. Общая стоимость незаконно перемещаемого товара, за который подлежало уплате таможенных платежей почти 30 тыс. рублей, составила порядка 670 тыс. рублей.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии со ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до тридцати процентов от стоимости предмета административного правонарушения.