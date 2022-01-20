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ЭКОНОМИКА РБ


МТЗ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЫПУСТИТ ЧЕТЫРЕХМИЛЛИОННЫЙ ТРАКТОР


17:26 20.01.2022

В самое ближайшее время Минский тракторный завод выпустит четырехмиллионный трактор. Об этом заявил генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк, выступая на итоговой конференции первичной профсоюзной организации объединения.

«Хочу сказать об одном важнейшем производственном событии. Мы с вами вплотную подошли к исторической вехе: считанные единицы техники нам осталось выпустить до четырехмиллионного трактора. Напомню, предыдущий миллионник МТЗ произвел почти 30 лет назад», - отметил Виталий Вовк, которого цитирует Telegram-канал предприятия.

Гендиректор подчеркнул, что МТЗ показывает устойчивый рост по основным показателям эффективности. За четыре последних года произведено около 133 тысяч тракторов и машин BELARUS, продано более 133 тысяч единиц техники, из которых на экспорт – 95%. В стоимостном выражении объем отгруженной продукции составил 6 триллионов 700 миллиардов рублей.

Объем экспорта продукции за четыре года превысил 2,2 миллиарда долларов.
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