На базе на базе на базе Толочинского консервного завода, который входит в структуру НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству, 19 января 2022 года состоялось открытие нового, первого в Беларуси цеха по производству замороженного полуфабриката картофеля фри.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на новом объекте задействованы местные сырьевые ресурсы. Удалось увеличить глубину переработки сельскохозяйственного сырья, а также есть намерение поставлять на отечественный рынок импортозамещающую продукцию.

Данный объект, как отмечает директор завода Анатолий Анюховский, был самым сложным за все его 20 лет работы в качестве руководителя предприятия. Однако нужное для Беларуси производство дает возможность предприятию конкурировать с зарубежными поставщиками и обеспечивать внутренний рынок качественным продуктом отечественного производства. В год здесь смогут выпускать от 3,5 тыс. т картофеля фри, а при выходе на полную мощность новой линии ее годовая производительность вырастет до 10 тыс. т.

Строить новый цех начали в июне 2018 года. Оборудование, которым оснащено производство, обошлось в 4 млн евро. Сметная стоимость всего объекта – 18 млн 800 тыс. белорусских рублей. Финансирование строительства шло за счет собственных средств завода, кредитов и Государственной программы инновационного развития. Высокопроизводительное подразделение оснастили современным оборудованием. Здесь создано 25 новых рабочих мест.

Поскольку картофель фри – продукт с высокой добавленной стоимостью, цех может окупиться примерно за 4 года. Планируемая рентабельность производства – не менее 25%. При трехсменной работе можно за год производить до 10 тыс. т полуфабриката. Все отходы, получаемые при чистке и нарезке картофеля, пойдут на производство крахмала в другом заводском цехе.

РУП «Толочинский консервный завод» – известное в стране предприятие. Крупнейший производитель картофеля и продукции из него, ведущий игрок на рынке промышленного садоводства, занимающийся углубленной переработкой сырья. В последние годы база предприятия масштабно модернизируется и обновляется.