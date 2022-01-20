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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ МИНСКА ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ НА ВСЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТРО
16:41 20.01.2022
Власти Минска планируют ввести единый проездной на все виды транспорта, в том числе метро. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко во время диалоговой площадки на предприятии «Минсктранс».
По его словам, в горисполкоме сейчас идет работа над несколькими вопросами.
«Первое – введение единого проездного на все виды транспорта, в том числе метро. Возможно, на это понадобится несколько лет, но в перспективе это планируется. Второе – будем уходить от транспорта, работающего на двигателях внутреннего сгорания. В городе в будущем останется только электротранспорт: троллейбусы, в том числе с автономным ходом, электробусы, метро, трамваи. Третье направление - оптимизация маршрутной сети. Скорее всего, необходимо ввести сквозную нумерацию общественного транспорта всех маршрутов, чтобы не было трамвая № 1 и автобуса с таким же номером. Это позволит оптимизировать и сеть: по одному маршруту будет ехать один вид наземного транспорта. Соответственно, в перспективе можно перейти и к единому цвету такого транспорта», - отметил заместитель председателя Мингорисполкома, которого цитирует Telegram-канал «Минск. Официально».
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