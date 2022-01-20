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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА В 2021 ГОДУ СНИЗИЛИСЬ НА 4,1%
16:16 20.01.2022
В 2021 году организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 65,1 млн тонн грузов, или 95,9% к уровню 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 28,3 млрд тонно-километров, или 96,8% по отношению к предыдущему году.
В 2021 году пассажирооборот составил 9 262,6 млн пассажиро-километров, или 123,8% к 2020 году.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 619,6 млн человек, или 98,5% к уровню 2020 года.
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