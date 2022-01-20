В Беларуси объявлена Республиканская олимпиада по менеджменту 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, участие в ней могут принимать студенты и магистранты учреждений высшего образования Беларуси, а также специалисты в возрасте до 30 лет, чья профессиональная деятельность связана с качеством продукции и услуг.

Олимпиада проводится в два этапа.

На первом этапе индивидуальные участники и команды (команда должна состоять из четырех участников) до 1 марта направляют заявки, рефераты и презентации, подготовленные на основе рефератов, в учреждения высшего образования (в том случае, если они являются студентами, магистрантами) или секретариат Республиканской экспертной комиссии (в том случае, если они являются специалистами в области качества), созданный на базе Госстандарта и БелГИСС.

Для написания реферата участники олимпиады могут использовать одну из предложенных тем, либо подготовить реферат по собственной теме, отражающей вопросы, связанные с применением практик и методов менеджмента; особенностями систем менеджмента на базе стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001; интегрированием систем менеджмента; построением системы менеджмента на основе концепций и моделей совершенства (например, модели EFQM).

Подготовка рефератов может осуществляться как отдельными участниками, так и командами из числа студентов, магистрантов и специалистов в области качества.

Профилирующие кафедры учреждений высшего образования или секретариат Республиканской экспертной комиссии проводят отбор лучших рефератов, определяют финалистов.

Для участия во втором этапе Олимпиады учреждения высшего образования до 1 апреля передают в секретариат (на бумажном и электронном носителях): сопроводительное письмо и список финалистов; результаты оценки рефератов по установленным критериям; документы финалистов (заявки, рефераты, презентации, подготовленные на основе рефератов).

Второй этап Олимпиады организуется и проводится в БелГИСС и включает: тестирование, показательные командные выступления.

Подведение итогов Олимпиады осуществляется Республиканской экспертной комиссией, которая формируется из представителей Госстандарта, Минобразования, ведущих специалистов организаций в области менеджмента качества.

Победители Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены дипломами I, II, III степени. Они также получат право на публикацию работы в виде научной статьи в изданиях Госстандарта.

Заявки на участие в Олимпиаде принимаются в секретариате Республиканской экспертной комиссии по адресу: 220053, Минск, ул. Новаторская, 2А, к. 421