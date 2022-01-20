Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 января 2021 года выросло до 721,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 721 тыс. 103 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 713 тыс. 965 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1726 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5882 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1618 человек, число смертей от COVID-19 – на 16.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 25 тыс. 283 теста. Всего в стране проведено 11 млн 414 тыс. 423 теста.