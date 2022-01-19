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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД СНИЗИЛОСЬ НА 5,4%


14:07 20.01.2022

В 2021 году в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2896,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,6% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2370,3 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 93,9% к уровню предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 192 тыс. тонн, молока – 729,8 тыс. тонн, яиц получено 336,6 млн штук.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1012,3 тыс. тонн, рапса – 80,7 тыс. тонн, картофеля – 653,4 тыс. тонн, овощей – 189,4 тыс. тонн, сахарной свеклы – 285,8 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,2% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 95,5%, яиц – 80,2%, зерна – 89,2%, рапса – 86,5%, сахарной свеклы – 95,4%, картофеля – 8,5% и овощей – 7,8%.
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