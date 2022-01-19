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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ ОБНОВИЛА РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ
13:39 20.01.2022
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) обновила рейтинг участников биржевых торгов по итогам IV квартала 2021 г. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.
Согласно рейтингу, наибольшую активность на площадке БУТБ показали предприятия машиностроительной отрасли, деревообработчики, агрокомбинаты и строительные организации.
Так, в тройку крупнейших покупателей изделий из черных металлов на БУТБ входят ОАО «Мостострой» (мостовые конструкции) и ОАО «Рогачевский МКК» (жесть для производства консервных банок).
В сфере биржевой торговли продукцией АПК лидируют СПК «Агрокомбинат Снов» и ОАО «Птицефабрика «Дружба», которые покупали кормовые добавки.
Активными продавцами сельхозпродукции (соевый, подсолнечный и рапсовый шрот) стали ООО «Белпротеинтрейд» и ИП Басич М.М.
В рейтинге продавцов промышленных и потребительских товаров первое место заняло ОДО «Белкозинсервис» (занимается поставками искусственной коллагеновой и полиамидной оболочки для предприятий мясной отрасли).
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