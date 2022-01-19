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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА 2021 ГОД СОСТАВИЛ 4,2%
13:25 20.01.2022
В 2021 году объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 22 380,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,2% к уровню 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, объем производства в горнодобывающей промышленности упал на 3,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 4,6%.
При этом в обрабатывающей промышленности объем производства вырос на 6%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,1%.
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