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ЭКОНОМИКА РБ


СПЕЦИФИКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЛЬНА ОБСУЖДЕНА НА СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ В ОРШЕ


13:09 20.01.2022

Сегодня на базе РУПТП «Оршанский льнокомбинат» прошел семинар-совещание по конструктивным особенностям и специфике эксплуатации техники для заготовки льна производства холдинга «Бобруйскагромаш».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в мероприятии приняли участие руководство холдинга и представители ведущих льнозаводов и комбинатов Беларуси: ОАО «Гомельлен», ОАО «Дворецкий льнозавод», Филиал «Минсклен» ОАО «ЭкспортленБорисов», ОАО «Слуцкий льнозавод», ОАО «Крупский льнозавод», ОАО «Шкловский льнозавод».

Гостям мероприятия была представлена вся линейка техники для возделывания льна производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», ОАО «Бобруйсксельмаш», ОАО «Брестский электромеханический завод», ОАО «Оршаагропроммаш».

Отдельное внимание было уделено конструктивным особенностям пресс-подборщика для уборки льнотресты ПРЛ-150АМ, который прошел комплексную модернизацию и по своим техническим характеристикам сегодня уже не уступает ведущим европейским аналогам.

Также в рамках семинара прошел круглый стол, в ходе которого стороны обсудили вопросы эксплуатации, ремонта, сервисного обслуживания техники для возделывания льна холдинга «Бобруйскагромаш» и детально проработали предложения по ее конструктивным доработкам.
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