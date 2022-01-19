За 2021 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,9%, рентабельность продаж – 5,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 декабря 2021 г. составила 3417,3 млн рублей, в том числе просроченная – 956,5 млн рублей, или 28% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2021 г. составила 6209,2 млн рублей, в том числе просроченная – 1092 млн рублей, или 17,6% от общего объема кредиторской задолженности.