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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2021 ГОДА СОСТАВИЛА 5,8%
11:43 20.01.2022
За 2021 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,9%, рентабельность продаж – 5,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 декабря 2021 г. составила 3417,3 млн рублей, в том числе просроченная – 956,5 млн рублей, или 28% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 декабря 2021 г. составила 6209,2 млн рублей, в том числе просроченная – 1092 млн рублей, или 17,6% от общего объема кредиторской задолженности.
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