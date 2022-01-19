Министерство связи и информатизации Беларуси 26 января 2022 года выпускает в обращение конверт с оригинальной маркой «Орша – культурная столица Беларуси 2022 года».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», номинал марки «А» соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

На марке изображен памятник В.С.Короткевичу и оршанский музей В.С.Короткевича.

На иллюстрации Орша – культурная сталіца Беларусі 2022 года (Орша – культурная столица Беларуси 2022 года – на бел. языке, Храм святого пророка Илии, комплекс Иезуитского коллегиума, этнографический музей «Млын», герб города).

Проект подготовлен в сотрудничестве с Оршанским районным исполнительным комитетом.