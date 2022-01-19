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ЭКОНОМИКА РБ
НА 3,2% ВЫРОС ВРП МИНСКА ЗА 2021 ГОД
11:11 20.01.2022
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за 2021 год в текущих ценах составил 55,1 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска вырос на 3,2% к уровню 2020 года.
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