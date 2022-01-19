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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В 2021 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 12,2%
10:48 20.01.2022
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 101,2%, с декабрем 2020 г. – 112,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,9% и 120,6% соответственно, промежуточные товары – 101,1% и 111,8%, потребительские товары – 100,5% и 108,9% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 102%, с декабрем 2020 г. – 116,9%, в том числе в растениеводстве – 103,7% и 129,2%, животноводстве – 101,6% и 114% соответственно.
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