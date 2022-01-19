ЭКОНОМИКА РБ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ В 2021 ГОДУ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТУПИЛО 33,4 МЛН РУБЛЕЙ

10:19 20.01.2022 В 2021 году по результатам последующего этапа камеральной проверки, проведенного инспекциями Витебской области, плательщикам направлено 3374 уведомления о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, согласно представленным плательщиками уточненным налоговым декларациям, сумма доплаты налога в бюджет составила 33,4 млн рублей. Кроме того, уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 31,1 млн рублей.