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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 10,9%
09:25 20.01.2022
В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 100,9%, с декабрем 2020 г. – 110,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. подорожали на 0,4%, за 2021 год - на 9,1%.
Цены на услуги в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. увеличились на 0,3%, за 2021 год – на 5,9%.
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