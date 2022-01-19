В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 100,9%, с декабрем 2020 г. – 110,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. подорожали на 0,4%, за 2021 год - на 9,1%.

Цены на услуги в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. увеличились на 0,3%, за 2021 год – на 5,9%.