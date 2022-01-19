В 2021 году в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4162,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,3% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3 551,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,2% к уровню предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 309,3 тыс. тонн, молока – 1 409,5 тыс. тонн, яиц получено 438,6 млн штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1 380,9 тыс. тонн, рапса – 158,2 тыс. тон, картофеля – 894,8 тыс. тонн, овощей – 211,6 тыс. тонн, сахарной свеклы – 1 399,9 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,4% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 97,8%, яиц – 82,3%, зерна – 95,5%, рапса – 95,6%, сахарной свеклы – 99,1%, картофеля – 11,7% и овощей – 14,5%.