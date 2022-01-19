Формирование бюджета Гомельской области в 2021 году обеспечивали около 585 тысяч плательщиков, в том числе более 19 тысяч организаций, около 31 тысячи индивидуальных предпринимателей и 535 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гомельской области, за 2021 год в бюджет области поступило 2793,8 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 467,6 млн рублей, в местные бюджеты – 2326,2 млн рублей.

Более 80% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 30,7% – за счет подоходного налога, 17,9% – за счет акцизов, 15,8% – за счет налога на прибыль, 8,7% – за счет налога на добавленную стоимость, 7,0% – за счет налога на недвижимость.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в 2021 году поступило 2119,7 млн рублей. На их долю приходится 75,9% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 515,1 млн рублей (18,4%), индивидуальных предпринимателей – 76,7 млн рублей (2,7%), физических лиц – 81,9 млн рублей (2,9%).