По итогам выборочной проверки, проведенной сотрудниками главного управления МАРТ по Гродненской области в ООО «БелГродТорг», установлены нарушения формирования розничных цен на социально значимые товары.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, несмотря на то, что юридическое лицо заранее было уведомлено о проведении выборочной проверки, соответствующие меры реагирования приняты не были.

В ходе проверки ООО «БелГродТорг» зафиксировано значительное превышение предельных торговых надбавок (с учетом оптовых надбавок) на социально значимые товары, в том числе на детское питание применена торговая надбавка в размере 66,66%, вместо установленной 15%; на рис белый шлифованный применена торговая надбавка в размере 32,91%, вместо установленной 25%; на яйцо куриное свежее столовое применена торговая надбавка в размере 47,42%, вместо установленной 25%, на сметану применена торговая надбавка в размере 28,21%, вместо установленной 15%, на творог применена торговая надбавка в размере 29,87%, вместо установленной 15%, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят - бройлеров) применена торговая надбавка в размере 25,4%, вместо 20%.

Кроме того, превышение максимальных торговых надбавок было допущено на сухие макаронные изделия, не содержащие муки из твердых сортов пшеницы, отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, изделия колбасные вареные (колбасы вареные, сосиски, сардельки), колбасу полукопченую, варено-копченую, субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы), консервы мясные.

Общая сумма разницы между фактической выручкой, полученной от реализации социально значимых товаров и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством, суммарно составила 55 760,15 рублей.

Также установлены нарушения законодательства о торговле (предложены к реализации 6 наименований «просроченных» товаров (срок годности (реализации) отдельных из них истек еще в 2020 году).

Экономический суд Гродненской области вынес постановления об административных взысканиях по части 2 статьи 13.2 и части 2 статьи 13.11 КоАП в отношении юридического лица. Общая сумма штрафных санкций составила 111 810,30 рублей.