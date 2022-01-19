Образовательная программа «Зимний университет-2022» стартует в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, занятия пройдут в онлайн-формате на Образовательном портале БГУ. Участниками программы могут стать все желающие школьники, студенты, магистранты и аспиранты независимо от места учебы и проживания.

Программа «Зимнего университета-2022» включает в себя 32 курса различных профилей. Дисциплины делятся на четыре блока: естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический и технический.

Во время обучения слушатели смогут посетить факультативные занятия по учебным программам, ознакомиться с авторскими курсами преподавателей БГУ.

В рамках Международной недели Зимнего университета с лекциями выступят представители Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Уральского государственного юридического университета, Пущинского государственного естественно-научного института (Россия), Центра глобальных и стратегических исследований (Пакистан) и Университета Кальяри (Италия).

Присоединиться к «Зимнему университету» можно на любом этапе обучения. Для этого нужно пройти регистрацию, создать учетную запись, указать электронный адрес и выбрать интересующую тему занятия. В завершение обучения необходимо выполнить итоговое задание либо сдать зачет.

По окончании образовательной программы все участники получат сертификаты.

Организатором мероприятия выступает Главное управление образовательной деятельности БГУ. Это третий сезон образовательного проекта. Организуют его с целью расширения, углубления знаний в области гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, а также создания условий для самореализации молодежи.