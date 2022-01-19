Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 января 2021 года выросло до 719,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 719 тыс. 485 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 712 тыс. 239 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1363 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5866 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1387 человек, число смертей от COVID-19 – на 16.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 31 тыс. 543 теста. Всего в стране проведено 11 млн 389 тыс. 140 тестов.