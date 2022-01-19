|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД ВЫРОСЛИ НА 16,8%
13:25 19.01.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 101,3%, с декабрем 2020 г. – 116,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,1% и 117,4% соответственно, промежуточные товары – 101,9% и 119,9%, потребительские товары – 99,8% и 104,4% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 104,1%, с декабрем 2020 г. – 117,4%, в том числе в растениеводстве – 101,9% и 121,2% соответственно, животноводстве – 105% и 116,2%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2022
Курсы в банках
на 19.01.2022
Конвертация в банках
на 19.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте