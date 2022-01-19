Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 101,3%, с декабрем 2020 г. – 116,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,1% и 117,4% соответственно, промежуточные товары – 101,9% и 119,9%, потребительские товары – 99,8% и 104,4% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 104,1%, с декабрем 2020 г. – 117,4%, в том числе в растениеводстве – 101,9% и 121,2% соответственно, животноводстве – 105% и 116,2%.