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ЭКОНОМИКА РБ
МНС БЕЛАРУСИ ПОЯСНИЛО ВЗИМАНИЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА С ГРИБНИКОВ И ЯГОДНИКОВ
12:52 19.01.2022
Подоходный налог с доходов грибников и ягодников взимается только в ситуации, когда такие доходы указываются в качестве источников доходов при проведении в отношении физического лица налоговой проверки. Об этом говорится в комментарии Министерства по налогам и сборам.
Кроме того, для взимания налога должны быть соблюдены следующие условия:
доходы указаны физическим лицом в пояснениях об источниках доходов, представленных по требованию налогового органа, и эти доходы направлены на приобретение имущества и иные расходы;
размер таких доходов превысил 200 базовых величин в течение года (например, в 2022 году превысил 6400 рублей).
При этом налогообложение таких доходов производится только с суммы, превысившей в течение года 200 базовых величин, и по ставке налога 10%.
В соответствии со вступившей в силу с 1 января 2022 года редакцией Налогового кодекса Республики Беларусь не облагаются, как и ранее, подоходным налогом доходы физических лиц, полученные ими от реализации:
продукции растениеводства и (или) животноводства, выращенной (произведенной) ими на земельном участке, находящемся на территории Республики Беларусь (пункт 19 статьи 208 Налогового кодекса);
лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции (пункт 20 статьи 208 Налогового кодекса).
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