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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ ПОДОРОЖАЛИ В 2021 ГОДУ НА 11%


12:47 19.01.2022

В Гродненской области цены на продовольственные товары в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. выросли на 1,4%, за 2020 г. – на 11%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в декабре 2021 г. подорожали по сравнению с ноябрем на 0,1%, за 2020 г. – на 8,7%.

Цены на услуги в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%, за 2020 г. – на 6,3%.
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