|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ ПОДОРОЖАЛИ В 2021 ГОДУ НА 11%
12:47 19.01.2022
В Гродненской области цены на продовольственные товары в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. выросли на 1,4%, за 2020 г. – на 11%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в декабре 2021 г. подорожали по сравнению с ноябрем на 0,1%, за 2020 г. – на 8,7%.
Цены на услуги в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%, за 2020 г. – на 6,3%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2022
Курсы в банках
на 19.01.2022
Конвертация в банках
на 19.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте