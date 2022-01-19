В Гродненской области цены на продовольственные товары в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. выросли на 1,4%, за 2020 г. – на 11%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в декабре 2021 г. подорожали по сравнению с ноябрем на 0,1%, за 2020 г. – на 8,7%.

Цены на услуги в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%, за 2020 г. – на 6,3%.