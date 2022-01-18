В Беларуси впервые пройдет BIM-мероприятие для специалистов, руководителей предприятий, заказчиков и заинтересованных в развитии BIM, где государственная и частная компании поделятся опытом работы в Building Information Modelling.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, специалисты Белгоспроекта и ЭНЭКА 29 января и 19 февраля расскажут о внедрении BIM в своих компаниях, поделятся опытом и обсудят перспективы и возможности работы в этом направлении.

А 12 марта представители Министерства архитектуры и строительства расскажут о принципах государственной политики в области BIM.

Участники смогут не только прослушать лекции, задать вопросы и узнать максимум информации из компетентных источников, но и обсудить интересующие темы в неформальной обстановке.

Первое запланированное мероприятие пройдет 29 января в Event-пространстве Beton (ул. Кальварийская 17А, вход с обратной стороны здания, ст.м. Молодежная).

Участие в мероприятии бесплатное. Обязательна предварительная регистрация по ссылке.