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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВОЕ В БЕЛАРУСИ BIM-МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЙДЕТ 29 ЯНВАРЯ
12:06 19.01.2022
В Беларуси впервые пройдет BIM-мероприятие для специалистов, руководителей предприятий, заказчиков и заинтересованных в развитии BIM, где государственная и частная компании поделятся опытом работы в Building Information Modelling.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, специалисты Белгоспроекта и ЭНЭКА 29 января и 19 февраля расскажут о внедрении BIM в своих компаниях, поделятся опытом и обсудят перспективы и возможности работы в этом направлении.
А 12 марта представители Министерства архитектуры и строительства расскажут о принципах государственной политики в области BIM.
Участники смогут не только прослушать лекции, задать вопросы и узнать максимум информации из компетентных источников, но и обсудить интересующие темы в неформальной обстановке.
Первое запланированное мероприятие пройдет 29 января в Event-пространстве Beton (ул. Кальварийская 17А, вход с обратной стороны здания, ст.м. Молодежная).
Участие в мероприятии бесплатное. Обязательна предварительная регистрация по ссылке.
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