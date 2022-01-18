В 2021 году в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3302,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 90,8% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2 657,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 90% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 182,6 тыс. тонн, молока – 929,2 тыс. тонн, яиц получено 457,6 млн штук.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 920,8 тыс. тонн, рапса – 42,3 тыс. тонн, картофеля – 660,9 тыс. тонн, овощей – 267,4 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 92,9% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 96%, яиц – 79,8%, зерна – 93,8%, рапса – 95,5%, картофеля – 5,7% и овощей – 12,2%.