С 1 февраля 2022 года в сообщении Минск-Брест вместо поезда межрегиональных линий экономкласса № 608/607 будет курсировать поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 733/734, обслуживаемый новыми пятивагонными электропоездами ЭПМ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд № 733 будет отправляться из Минска в 17:30 и прибывать в Брест в 21:06. В обратном направлении поезд № 734 отправится из города над Бугом в 6:34, чтобы доставить пассажиров в столицу в 10:23. Данные поезда будут в пути меньше на 47 и 39 минут соответственно.

Пятивагонные электропоезда межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ производства компании ЗАО «Штадлер Минск» соответствуют современным требованиям безопасности движения и комфорта для пассажиров, имеют высокую плавность хода.

В поезде предусмотрено 262 места для сидения 1 и 2 класса, также предусмотрены места для проезда людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Пятивагонные электропоезда ЭПМ оборудованы кондиционерами с интегрированным бактерицидным модулем обработки рециркулируемого воздуха, системой беспроводного доступа к медиасерверу по технологии Wi-Fi.

Для удовлетворения существующего спроса на перевозки на данном маршруте организовано курсирование электропоездов ЭПМ сдвоенным составом – по пятницам и воскресеньям из Минска в Брест, по субботам и понедельникам из Бреста в Минск – это увеличивает вместимость до 542 посадочных мест.

Продажа билетов на новый поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 733/734 Минск-Брест уже открыта.