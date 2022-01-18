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ЭКОНОМИКА РБ
ПО МАРШРУТУ МИНСК-БРЕСТ С 1 ФЕВРАЛЯ БУДУТ КУРСИРОВАТЬ ПОЕЗДА БИЗНЕС-КЛАССА
11:15 19.01.2022
С 1 февраля 2022 года в сообщении Минск-Брест вместо поезда межрегиональных линий экономкласса № 608/607 будет курсировать поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 733/734, обслуживаемый новыми пятивагонными электропоездами ЭПМ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд № 733 будет отправляться из Минска в 17:30 и прибывать в Брест в 21:06. В обратном направлении поезд № 734 отправится из города над Бугом в 6:34, чтобы доставить пассажиров в столицу в 10:23. Данные поезда будут в пути меньше на 47 и 39 минут соответственно.
Пятивагонные электропоезда межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ производства компании ЗАО «Штадлер Минск» соответствуют современным требованиям безопасности движения и комфорта для пассажиров, имеют высокую плавность хода.
В поезде предусмотрено 262 места для сидения 1 и 2 класса, также предусмотрены места для проезда людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
Пятивагонные электропоезда ЭПМ оборудованы кондиционерами с интегрированным бактерицидным модулем обработки рециркулируемого воздуха, системой беспроводного доступа к медиасерверу по технологии Wi-Fi.
Для удовлетворения существующего спроса на перевозки на данном маршруте организовано курсирование электропоездов ЭПМ сдвоенным составом – по пятницам и воскресеньям из Минска в Брест, по субботам и понедельникам из Бреста в Минск – это увеличивает вместимость до 542 посадочных мест.
Продажа билетов на новый поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 733/734 Минск-Брест уже открыта.
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