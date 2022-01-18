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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ МЕДУСЛУГ ПРИНЕС БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ БОЛЕЕ $40 МЛН
10:53 19.01.2022
Экспорт медуслуг принес Беларуси в 2021 году более $40 млн. Об этом заявил журналистам замминистра здравоохранения Борис Андросюк.
"Несмотря на все волны ковида, мы сумели выполнить и даже перевыполнить план по экспорту медуслуг за 2021-й год. Политика открытости нашего государства сыграла свою роль: мы нарастили экспорт на 20%, и он превысил $40 млн. И это я говорю об экспорте медицинских услуг", - сказал чиновник, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.
По словам Бориса Андросюка, отдельная тема - это экспорт образовательных услуг. Здесь Беларусь тоже нарастила цифры. Экспорт образовательных услуг в медицинской сфере составил более 111%. Страна получила более $25 млн. Замминистра отметил, что медицинские вузы дают более 25% всего образовательного потенциала Беларуси.
"Улучшение экспортных показателей, само собой, дало толчок к улучшению материально-технической базы. Мы возвели новый корпус в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Открыли в Могилеве кардиохирургический центр, где впервые в регионе провели пересадку сердца", - сказал он.
К слову, больше всего нарастили экспорт услуг несколько направлений. Среди них - кардиохирургия, онкология, стоматология.
"Более того, мы стали в полтора-два раза больше предоставлять услуги гражданам Германии, Италии, Польши. Они заинтересованы в нашей открытости. Кроме того, более 2 500 иностранцев приехали к нам за вакцинацией - это тоже дало свой приток пациентов. Что касается востребованных услуг, среди них - избавление от постковидного синдрома (заболевания психологического, психиатрического характера). Как вы понимаете, инфекционный процесс идет, последствия от него тоже остаются", - сказал он.
Замминистра подчеркнул, что на этот год Минздрав строит амбициозные планы. Однако главный приоритет работы сферы - помощь белорусским гражданам.
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