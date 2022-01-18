ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ МЕДУСЛУГ ПРИНЕС БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ БОЛЕЕ $40 МЛН


10:53 19.01.2022

Экспорт медуслуг принес Беларуси в 2021 году более $40 млн. Об этом заявил журналистам замминистра здравоохранения Борис Андросюк.

"Несмотря на все волны ковида, мы сумели выполнить и даже перевыполнить план по экспорту медуслуг за 2021-й год. Политика открытости нашего государства сыграла свою роль: мы нарастили экспорт на 20%, и он превысил $40 млн. И это я говорю об экспорте медицинских услуг", - сказал чиновник, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.

По словам Бориса Андросюка, отдельная тема - это экспорт образовательных услуг. Здесь Беларусь тоже нарастила цифры. Экспорт образовательных услуг в медицинской сфере составил более 111%. Страна получила более $25 млн. Замминистра отметил, что медицинские вузы дают более 25% всего образовательного потенциала Беларуси.

"Улучшение экспортных показателей, само собой, дало толчок к улучшению материально-технической базы. Мы возвели новый корпус в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Открыли в Могилеве кардиохирургический центр, где впервые в регионе провели пересадку сердца", - сказал он.

К слову, больше всего нарастили экспорт услуг несколько направлений. Среди них - кардиохирургия, онкология, стоматология.

"Более того, мы стали в полтора-два раза больше предоставлять услуги гражданам Германии, Италии, Польши. Они заинтересованы в нашей открытости. Кроме того, более 2 500 иностранцев приехали к нам за вакцинацией - это тоже дало свой приток пациентов. Что касается востребованных услуг, среди них - избавление от постковидного синдрома (заболевания психологического, психиатрического характера). Как вы понимаете, инфекционный процесс идет, последствия от него тоже остаются", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что на этот год Минздрав строит амбициозные планы. Однако главный приоритет работы сферы - помощь белорусским гражданам.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2022
валюта курс
EUR 2.9489
USD 2.5876
RUB 3.3875
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9489 -0.0007
USD 2.5876 +0.0048
RUB 3.3875 -0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9390 2.9470
USD 2.5930 2.5990
RUB 3.3650 3.3850
подробнее

Конвертация в банках
на 19.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1350
EUR/RUB 87.0000 87.5000
USD/RUB 76.7000 77.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте