За январь-ноябрь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10%, рентабельность продаж – 8,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 декабря 2021 г. составила 5,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,2 млрд рублей, или 19,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2021 г. составила 8,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,5 млрд рублей, или 17,6% от общего объема кредиторской задолженности.