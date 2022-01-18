В декабре 2021 г. продолжалось замедление роста основных ценовых показателей в годовом выражении: инфляция составила 9,97% (10,3% месяцем ранее), прирост постоянно регулируемых цен (тарифов) – 9% (9,8% месяцем ранее), цен на социально значимые товары (СЗТ) – 9,1% (9,5% месяцем ранее).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, замедление годового прироста ИПЦ и ИПЦ СЗТ во многом обусловлено плодоовощной продукцией, рост цен на которую в годовом выражении замедлился с 20,7% в ноябре до 17,4% в декабре.

Также отмечается замедление прироста цен на масло растительное – с 29,4% до 19,9%, яйцо – с 10,2% до 4,1%, а также на отдельные непродовольственные товары: обои – до 6,2% (7,9% в годовом выражении в ноябре 2021 г.), медикаменты (включая товары медицинского назначения) – до 14,2% (16,2% в годовом выражении в ноябре 2021 г.), мебель - до 12,7% (13,9% в годовом выражении в ноябре 2021 г.).

В декабре 2021 г. отмечается некоторое замедление годового прироста мировых цен на продовольствие, по оценке МАРТ, до 21,2% (в течение года прирост цен на мировом рынке держался на уровне около 30%).

Годовой прирост мировых цен на мясо и молоко в декабре замедлился до 15,5% (17,5% месяцем ранее), злаковые культуры – 18,8% (21,2%), масла растительные – на 33,9% (49%), сахар – на 31,5% процента (35,2%).

Кроме того, в Российской Федерации – основном торговом партнере – продовольствие в годовом выражении подорожало на 10,6%.

За год отмечается значимый рост цен на мясо и мясопродукты (на 15,2%), табачные изделия (13%), рыбу и рыбопродукты (на 12,6%), молоко и молочные продукты (на 6,8%), отдельные непродовольственные товары (автомобильное топливо – на 17,1%), а также бытовые услуги (на 11,4%).

В декабре по сравнению с ноябрем 2021 г. отмечается сезонное удорожание овощей на 16,2%, в том числе огурцы свежие – на 33,4%, капусты белокочанной свежей – на 24,5%, перца сладкого – на 15,5%. По сравнению с декабрем 2020 года рост цен на фрукты и овощи сложился в меньших размерах и в результате прирост цен на плодоовощную продукцию за декабрь в годовом выражении замедлился на 3,3% до 17,4%.

В связи с проведением акционных мероприятий в предпраздничные дни обувь подешевела на 1%, одежда – на 0,7%.

В сфере постоянно регулируемого ценообразования по итогам года прирост цен и тарифов в годовом выражении замедлился до 9% (9,8% в ноябре). В декабре в годовом выражении отмечается замедление прироста тарифов на услуги связи (с 4,2% в октябре, 1,7% процента в ноябре до 0,4% в декабре), а также снижение тарифов на пассажирский транспорт на 0,4% (в октябре прирост тарифов составил 6,2% в годовом выражении).

ИПЦ СЗТ – один из параметров прогноза социально-экономического развития, впервые введенный Правительством в 2021 г., который рассчитывается по 72 товарам повседневного спроса. В него включены мясо, молоко и продукты из них, колбасы, рыба, бакалея, хлеб, масло, овощи, автомобильное топливо, отдельные лекарственные препараты.